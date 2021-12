Verso l’Udinese: Italiano spera di convocare anche Ikonè

Il contratto di Ikonè sarà depositato lunedì 3 gennaio

Terminate le vacanze post natalizie, oggi la Fiorentina tornerà ad allenarsi per iniziare a preparare la sfida del 6 gennaio contro l'Udinese al Franchi. Vincenzo Italiano abbraccerà anche Ikonè che ha svolto la scorsa settimana a una parte delle visite mediche. Come scrive Tuttosport, il tecnico viola confida di convocare l'esterno già per la prima partita del 2022, quella appunta in programma alla Befana. Ricordiamo che il contratto dell'ex Lille sarà depositato lunedì 3 gennaio.