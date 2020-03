Verso l’Udinese, è di nuovo ballottaggio: Cutrone o Vlahovic? In mediana…

La Fiorentina ri-prepara la gara con l’Udinese. Iachini ha tenuto sul pezzo la squadra ed è parso soddisfatto dalle risposte ricevute. Si ripropone in attacco il ballottaggio tra Cutrone e Vlahovic, con l’ex milanista che appare in vantaggio per formare la coppia d’attacco con Chiesa. A centrocampo Badelj è favorito su Pulgar, mentre a sinistra Igor sostituirà lo squalificato Dalbert. Lo scrive Tuttosport.