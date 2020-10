Verso l’Udinese: Callejon probabile titolare, spazio a Kouamé

Archiviato il brutto pareggio (dal sapore di sconfitta) contro lo Spezia, la Fiorentina deve pensare alla gara contro l’Udinese. Come scrive il Corriere Fiorentino, l’arma in più per Iachini è rappresentata da José Maria Callejon che si candida a partire titolare. Lo spagnolo ha continuato a crescere in termini di condizioni, salvo sorprese domenica toccherà a lui coprire la fascia destra cercando di offrire più rifornimenti possibili alla punta che potrebbe essere Kouamé, destinato a tornare titolare dopo il flop di Vlahovic a Cesena. Ieri l’allenatore ha lavorato sulle soluzioni tattiche da applicare contro i friulani reduci dal successo sul Parma, allungando la seduta del mattino e annullando quella del pomeriggio.