Verso l’Inter: Pezzella sì, Pulgar no. E in attacco…

Beppe Iachini è molto concentrato sulla partita di Milano e poco sul mercato. Il tecnico studia la formazione migliore da contrapporre ai nerazzurri e sul Corriere Dello Sport questa mattina in edicola troviamo alcuni riferimenti alle possibili novità. Buone nuove per Pezzella, che dopo la botta con la Reggiana è sulla via del recupero. Più lontano Pulgar, ancora alle prese con una forma ottimale da ritrovare dopo la lunga quarantena e alle prese con un lavoro differenziato. Qualche novità ci sarà in campo: oltre al capitano si vedrà verosimilmente in campo anche Amrabat, alla prima in viola dopo la squalifica del primo turno. L’ex Verona potrebbe prendere il posto di uno fra Duncan e Bonaventura. Le maggiori incertezze saranno in attacco, reparto in cui Vlahovic, Cutrone e Kouamé sono in ballottaggio.