Verso l’Empoli: torna Dragowski, Pulgar da valutare

Sabato pomeriggio il derby contro l'Empoli: Italiano ritroverà Martinez Quarta e Milenkovic

Archiviata la vittoria contro il Milan, la Fiorentina inizia a preparare il derby di sabato pomeriggio contro l'Empoli. Per la gara del Castellani, Vincenco Italiano ritroverà Martinez Quarta e Nikola Milenkovic, squalificati contro i rossoneri. Igor tornerà in panchina, mentre Venuti si giocherà il posto come terzino destro con Odriozola.

Tornerà tra i convocati anche Dragowski. Da valutare le condizioni di Pulgar, non convocato per la partita di sabato sera. Sarà ancora assente Nastasic, out per un infortunio accusato con la Serbia. Sarà monitorato giorno per giorno in attesa del rientro in gruppo. Lo scrive il Corriere dello Sport.