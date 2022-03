Verso l’Empoli: occasione giusta per il tridente Gonzalez-Cabral-Ikoné?

Contro l'Empoli un atteso esperimento anche per trovare certezze in vista della prossima stagione

Redazione VN

Il Corriere dello Sport scrive del tridente Ikoné-Cabral-Nico Gonzalez. I tre potrebbero giocare dall'inizio, per la prima volta, domenica contro l'Empoli. I presupposti - si legge - non mancano e la curiosità è tanta perché i pochi minuti in contemporanea in cui i tre attaccanti della Fiorentina sono stati insieme sul terreno di gioco sono per adesso del tutto insufficienti per capire se il trio funzioni e possa dare garanzie assolute per la prossima stagione.

I tre hanno giocato insieme per 5 minuti a Spezia, gara in cui fra l’altro c’è stato il passaggio vincente di Cabral per Amrabat per il 2-1 viola, inoltre 6’ con il Sassuolo e 31 minuti contro il Bologna, quando il centravanti è entrato in corsa al posto di Piatek nello stesso minuto in cui Ikoné è subentrato a Sottil, mentre Nico Gonzalez è stato in campo per gli interi 90 minuti. In tutto fanno 42’, cioè ancora meno di un tempo.

Ikoné ha grandi probabilità di partire titolare, così come Cabral anche se prima dovranno essere valutate le condizioni di Piatek. Da capire infine la valutazione che verrà fatta per Nico Gonzalez che è ancora impegnato con l’Argentina, dove ha pure segnato contro il Venezuela ed è di ottimo umore. Rientrerà soltanto giovedì in Italia, ma altre volte Italiano lo ha comunque scelto come titolare. Attenzione però a Riccardo Sottil che insidia con forza gli altri esterni.