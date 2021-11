Verso l’Empoli: aumenta il minutaggio di Gonzalez, turno di riposo per un big?

Italiano fa la conta per l'insidiosa trasferta del Castellani

La Nazione scrive che, oltre al rientro di Milenkovic e Quarta in difesa e quello di Dragowski - ieri in gruppo - in porta, Italiano ha qualche dubbio sullo schieramento da proporre a Empoli. Innanzitutto deve capire se Pulgar sarà disponibile per contendere il posto di regista a Torreira: il cileno lavora ancora a parte. Poi c'è da portare avanti il recupero fisico di Gonzalez, in campo per mezz'ora scarsa contro il Milan e verosimilmente utilizzabile per un tempo, al massimo sessanta minuti al Castellani. Infine, possibile turno di riposo per Jack Bonaventura, apparso un po' in ombra nell'ultima uscita.