Verso la Samp: Pezzella da valutare, Ribery stringe i denti. E c’è un ballottaggio in mediana

Su La Nazione si fa il punto sulla formazione della Fiorentina che scenderà in campo contro la Sampdoria, venerdì al Franchi. L’unico gigantesco dubbio resta la disponibilità di German Pezzella, che sarà valutato con attenzione anche nelle prossime ore. In caso di forfait spazio ancora a Ceccherini. Pulgar sta recuperando il tempo perso con la positività al covid-19. Ribery è pronto a stringere i denti dopo la botta alla caviglia rimediata contro l’Inter. Iachini non vuole correre rischi e valuta cambi a centrocampo: Bonaventura si gioca il posto con Duncan, che potrebbe tornare al centro per liberare Amrabat tra le linee. In attacco Kouame pare in leggero vantaggio su Cutrone e Vlahovic.

-> CALCIOMERCATO: TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A

-> Clicca qui per restare aggiornato su tutto il mercato della Fiorentina