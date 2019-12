Verso la Roma: Chiesa in dubbio, Vlahovic torna titolare

La Nazione si proietta alla sfida di venerdì contro la Roma. Federico Chiesa, che ieri ha svolto solo terapie, è in dubbio. Nessun problema, invece, per Castrovilli e Dragowski. Rispetto a domenica scorsa, di fatto, potrebbe cambiare pochissimo: in difesa non si annunciano cambiamenti, con Pezzella che giocherà ancora con la maschera protettiva dopo l’intervento allo zigomo, e insieme a lui Milenkovic e Caceres. In mezzo al campo, invece Badelj dovrà dimostrare di essersi gettato alle spalle i momenti difficili come spiegato da Montella, anche perché la squadra ha assoluto bisogno delle sue geometrie in campo, con Pulgar chiamato, quando possibile, a spingersi anche qualche metro più avanti, al pari di Castrovilli. Davanti, ci sarà con tutta probabilità Vlahovic, l’attaccante che ha costretto l’Inter alla frenata, permettendo alla Juventus di riagganciare la vetta della classifica, e nel caso in cui non dovesse farcela Chiesa, Boateng, il cui unico gol resta quello fatto al Napoli alla prima di campionato.