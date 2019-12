Verso la Roma: Castrovilli recupera, da valutare le condizioni di Chiesa

Castrovilli è sulla strada del recupero mentre Chiesa è ancora da valutare in vista della partita contro la Roma. Il Corriere dello Sport fa il punto sui giocatori usciti malconci dopo il pareggio contro l’Inter. Se su Gaetano non ci sono particolare preoccupazioni, su Federico è ancora tutto da capire. L’esterno ha una contusione alla caviglia e in partita ha ricevuto un pistone. Buone news anche su Pezzella che ieri si è allenato senza maschera protettiva.