Verso la Coppa Italia: parziale turnover per Iachini, Badelj spera

Sul Corriere Fiorentino si fa il punto sulla formazione della Fiorentina verso la sfida con l’Atalanta in Coppa Italia, in programma domani alle 15 al Franchi. La squadra continua a lavorare senza sosta e Iachini valuta gli uomini a disposizione, valutando un parziale turnover. Cutrone spera di avere spazio dal primo minuto, ma ad oggi è Vlahovic ad avere più possibilità di una maglia da titolare. In mezzo al campo idea Badelj, scivolato in panchina con il cambio di allenatore.