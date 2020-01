Verso Juve-Fiorentina: Pjanic tiene in ansia Sarri (ma Iachini sta peggio)

Anche la Juve potrebbe avere una defezione per la gara di domenica contro la Fiorentina. Miralem Pjanic ha preso una forte botta alla caviglia sinistra durante la gara contro il Napoli e dovrà seguire una tabella di lavoro personalizzato per i prossimi giorni. Come riporta Tuttosport, solo venerdì o sabato verrà sciolto il nodo del suo impiego, altrimenti Sarri punterà su Bentancur come regista. Se la passa molto peggio Iachini che non avrà Castrovilli e i due squalificati Milenkovic e Caceres.