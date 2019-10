Verso Italia-Grecia: Chiesa nel tridente con Insigne e Immobile

Questa sera l’Italia giocherà, in maglia verde, contro la Grecia allo stadio Olimpico di Roma. La squadra di Roberto Mancini può qualificarsi ad Euro 2020. La Gazzetta dello Sport ipotizza la probabile formazione della nazionale: 4-3-3 con Donnarumma in porta, D’Ambrosio, Bonucci, Acerbi e Spinazzola in difesa, Verratti, Jorginho e Barella a centrocampo, Chiesa nel tridente d’attacco insieme a Immobile e Insigne.

EURO 2020: RISULTATI E CLASSIFICHE