Verso il Torino: Biraghi recupera, Borja Valero dovrebbe partire dalla panchina

Si avvicina la partita di sabato contro il Torino. Come scrive il Corriere Fiorentino, Iachini potrebbe portare in panchina Borja Valero. In vista dell’esordio il tecnico deve infatti tenere di conto la sicura assenza di Amrabat che sconterà la squalifica rimediata nell’ultima giornata della passata stagione, oltre all’incertezza sulle condizioni di Pulgar. Il cileno ha meno allenamenti nelle gambe rispetto al resto della squadra per i due tamponi positivi che gli hanno impedito di allenarsi in avvio di preparazione, dunque potrebbe lasciar spazio a Duncan davanti alla difesa con Castrovilli e Bonaventura subito titolare.

Torneranno in gruppo già da oggi Pezzella e Biraghi usciti malconci dall’amichevole di sabato contro la Reggiana, entrambi saranno disponibili per sabato anche se con Chiesa sulla destra a sinistra è Lirola a candidarsi per una maglia da titolare. Ballottaggio aperto invece per chi affiancherà Ribery, con Kouamè in leggero vantaggio sugli altri.