Verso il Napoli: torna Pezzella, dubbi sulle corsie difensive, attacco con variabile Ribery

Su La Nazione si prova ad ipotizzare la formazione della Fiorentina contro il Napoli. Al centro della difesa torna Pezzella, mentre sugli esterni ci sono dubbi. Lirola ha ripreso a lavorare con il gruppo e potrebbe essere a disposizione, anche se Venuti resta in vantaggio. A sinistra da capire se Biraghi starà ancora fuori per scelta tecnica dettata dal mercato. In attacco possibile conferma per Chiesa, Boateng e Sottil, con Ribery che potrebbe esordire nel finale.