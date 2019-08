Terzic può scavalcare Biraghi nelle gerarchie contro il Monza. Il mercato può aiutare il serbo

Si riparte da quanto visto domenica sera contro il Galatasaray, con la difesa, a quattro, che almeno per tre quarti difficilmente pare destinata a cambiare. Lirola e Biraghi saranno sulle rispettive corsie – scrive Il Corriere dello Sport – pronti a spingersi in avanti, con Milenkovic e il giovane Ranieri al centro. Sempre che Terzic, che contro i turchi ha propiziato il quarto gol, quello di Simeone, non finisca con lo scavalcare le gerarchie di un Biraghi sempre più corteggiato dall’Inter.