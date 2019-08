Verso il Monza: Pulgar pronto all’esordio da titolare. Confermato Boateng

In attesa di almeno altri due o tre colpi, Montella varerà una Fiorentina mista. In porta con il Monza ci sarà Dragowski, e con Pezzella squalificato la coppia centrale sarà composta da Milenkovic e Ranieri. A destra ci sarà Lirola e probabilmente a sinistra Biraghi. A centrocampo sono attesi Badelj e Pulgar, con loro Benassi. In attacco probabile conferma di Boateng, ai suoi lati ovviamente spazio a Chiesa e probabile conferma di Sottil. Lo riporta Stadio in edicola stamattina.