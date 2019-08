Verso il Monza, Chiesa unica novità rispetto al Galatasaray. Pochi dubbi per Montella

Fiorentina-Monza di domani è la prima gara ufficiale della stagione viola. Si inizia a fare sul serio e rispetto all’ultima amichevole con il Galatasaray, l’unica novità potrebbe essere rappresentata da Federico Chiesa che, lasciato all’inizio in panchina contro Terim, dovrebbe invece tornare titolare al posto di Montiel. Pochi dubbi per il resto della squadra, con Ranieri – si legge su La Nazione – che sarà riproposto al centro della difesa e i nuovi arrivati Lirola e Boateng in campo dal 1′. Per il tecnico Vincenzo Montella sarà l’opportunità di fare le prove generali per il Napoli, dove l’allenatore potrebbe avere a disposizione altri innesti dal mercato.