Verso il mercato di gennaio: in attacco nessuna modifica

L’attacco della Fiorentina è destinato a non subire variazioni a gennaio. Come scrive La Nazione, le ragioni si spingono oltre il semplice fatto che il tecnico (anche se non in modo continuativo) potrebbe rilanciare spesso un modulo con due soli attaccanti e quindi Ribery e Chiesa. Le ragioni per le quali non si farà mercato in fase offensiva sono da rileggere, al di là del fatto che su Pedro si è investito molto, per le qualità di Vlahovic che l’estate scorsa fu trattenuto da Montella con l’obiettivo di una crescita nella prima squadra viola. E infine per la mossa Boateng che in ogni caso rappresenta una mossa d’impatto che la Fiorentina ha voluto con grande determinazione.