Verso il Lecce, chi al posto di Pezzella? E intanto ai Campini si studia il 4-3-3

L’assenza di German Pezzella, oltre ai dubbi sulle condizioni di Chiesa, è l’altro problema a cui Montella è chiamato a trovare una soluzione. Chi al suo posto tra Ceccherini o Ranieri? O nessuno dei due per lo spostamento al centro di Caceres nel cambio di modulo? Il dubbio a Verona è stato risolto in favore dell’ex Livorno, ma verso il Lecce è tutta un’altra storia. Sempre ammesso e non concesso che Montella riproponga il 3-5-2, perché negli allenamenti che si susseguono al centro sportivo il 4-3-3 (e varianti) è ben presente dentro le esercitazioni con il pallone e quindi, scrive Stadio, la decisione non riguarda soltanto una questione di singoli: una linea composta da Venuti, Milenkovic, Caceres e Dalbert è un’opzione altrettanto valida.