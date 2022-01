Verso il Cagliari: Italiano punta sul tridente Gonzalez-Vlahovic-Ikonè?

Domani il lunch match in Sardegna contro il Cagliari

Domani alle 12.30 la Fiorentina sfiderà il Cagliari in Sardegna. Vincenzo Italiano ha tutta la rosa al completo ad eccezione di Martinez Quarta. Come scrive Repubblica Firenze, i viola dovrebbero schierarsi col classico 4-3-3 e alcuni dubbi di formazione. Ballottaggi a centrocampo e anche in attacco. Difesa che dovrebbe vedere la conferma di Odriozola a destra, con Milenkovic e Igor centrali e il capitano Biraghi a sinistra. Nel mezzo, se Torreira è quasi inamovibile e Castrovilli scalpita per riprendersi una maglia da titolare, ci sarà Bonaventura, . Davanti, oltre a Vlahovic al centro dell’attacco e Gonzalez esterno offensivo, spera nella prima da titolare il nuovo acquisto Ikonè.