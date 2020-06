Verso il Brescia: Ribery scalpita, ma sarà ancora 3-5-2 con Chiesa e Vlahovic

Torna il campionao e… si torna al 3-5-2. Queste le indicazioni raccolte da La Nazione a quattro giorni dalla sfida contro il Brescia che segnerà il ritorno ufficiale in campo dei viola. Iachini cerca continuità e dovrebbe affidarsi allo stesso sistema di gioco pre-Covid con Caceres titolare insieme a Pezzella e Milenkovic dietro, e Pulgar più di Badelj in mediana. La era incognita si chiama Franck Ribery: il francese sta bene, scalpita e ha già dato la massima disponibilità per giocare dall’inizio lunedì sera, eppure lo staff medico viola continua a monitorare la caviglia operata del francese. Senza l’ex Bayern, dal 1′ ci sarà il tandem ormai collaudato Chiesa-Vlahovic.