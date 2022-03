Verso il Bologna, si candidano Gonzalez e Ikoné. Jack ok, dubbi su Odriozola

Le indicazioni a due giorni dalla sfida contro i rossoblu

La Nazione scrive che Odriozola percepisce ancora fastidio, è in dubbio la sua presenza dal 1' con il Bologna nonostante il basco sia tornato ad allenarsi in gruppo. Bonaventura ci sarà dopo la decisione del giudice sportivo di trasformare la squalifica in un'ammenda, mentre per quanto riguarda l'attacco, ai lati di Piatek dovrebbero giocare Gonzalez e Ikoné, che hanno recuperato dai rispettivi problemi e si allenano con i compagni da giorni.