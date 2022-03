Verso il Bologna, il punto sui possibili assenti: Odrio e Ikoné migliorano

Il punto sui possibili assenti in casa Fiorentina in vista della sfida di domenica alle 12:30 contro il Bologna

La Fiorentina ha presentato il ricorso per la squalifica di due giornate per Jack Bonaventura, rimediata contro il Sassuolo, e la decisione è attesa fra la giornata di domani e venerdì. Nel frattempo arrivano buone notizie dal campo di allenamento, perché Ikoné ha già ricominciato a lavorare in gruppo e Odriozola riinizierà dalla giornata di oggi. Il terzino spagnolo era uscito per infortunio nella sfida di Coppa Italia contro la Juventus, per poi saltare anche la sfida di domenica scorsa di campionato contro l'Hellas Verona. Possibile che Italiano porti entrambi in panchina contro il Bologna, facendoli eventualmente subentrare e quindi puntare su calciatori che si sono allenati con maggior frequenza durante l'arco della settimana. Inoltre, come riporta il Corriere dello Sport, è tornato a lavorare in gruppo anche Nastasic, che dunque riprenderà il suo posto fra i convocati di Vincenzo Italiano.