Verso il Benevento: Prandelli punta su Cutrone?

Manca una settimana alla sfida di campionato contro il Benevento, lunch match delle 12.30 di domenica 22 novembre. Come scrive La Nazione, Patrick Cutrone si candida ad una maglia da titolare. Con il prolungamento della bolla anti-Covid fino a martedì, gli altri sette giocatori che avevano dovuto posticipare il proprio impegno con le Nazionali rimarranno con tutta probabilità a Firenze, visto che a quel punto non rimarrebbe molto tempo per scendere in campo con le rispettive Selezioni e poi fare ritorno in città. Il gruppo viola dunque sarà di nuovo al completo tra giovedì e venerdì.