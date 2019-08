Verso Genova, Montella pensa a due cambi di formazione rispetto al Napoli

Due le novità di formazione che Vincenzo Montella sta passando al vaglio in vista della trasferta di Genova: in difesa partirà Dalbert al posto di Venuti e in attacco ci sarà Boateng tra Chiesa e Sottil, con Vlahovic che inizierà in panchina. Dunque Lirola, Milenkovic e Pezzella insieme appunto a Dalbert andranno a comporre la linea arretrata a protezione di Dragowski; a centrocampo via libera di nuovo a Pulgar, Badelj e Castrovilli. Occhio a Ribery che in allenamento sta regalando magìe, ma davanti il tridente titolare sarà quello succitato.