Verso Cagliari, Montella tornerà al 3-5-2. Due recuperati e due ballottaggi

Fiorentina all’assalto del Cagliari formato Europa, ma con alcune variazioni. Montella cambierà fisionomia a livello tattico tornando al 3-5-2: rientrano capitan Pezzella, che ha scontato il turno di squalifica contro il Parma, e Lirola, perfettamente ristabilito dopo aver fatto il passaggio dalla panchina domenica scorsa proprio contro la squadra di D’Aversa; davanti, si legge su Stadio in edicola oggi, Vlahovic va verso una maglia da titolare (l’altro in corsa per partire dal 1′ è Boateng, ma il serbo è in netto vantaggio). Il posto di Caceres, intanto, se lo giocano due difensori “puri” e Ranieri è (di nuovo) in netto vantaggio su Ceccherini.