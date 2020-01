Verso Bologna, scatto Sottil verso una maglia da titolare. Occhio a Pedro

Molte di quelle che saranno le scelte di Beppe Iachini per la sua gara d’esordio contro il Bologna dipenderanno da Federico Chiesa. L’esterno ormai da inizio settimana sta lavorando a pieno regime ma ancora, per precauzione, non ha partecipato alle partitelle in famiglia ma potrebbe farlo questa mattina. Come scrive La Nazione, anche ieri il n° 25 ha svolto molto lavoro di potenziamento in palestra, ma c’è fiducia che possa ritrovare una maglia da titolare per la prima uscita del 2020.

Il tecnico ha provato sia il 4-3-3 che il 4-3-1-2, con Riccardo Sottil che sembra in vantaggio su Ghezzal per comporre il tridente con Vlahovic e appunto Chiesa. Occhio anche a Pedro, che avrebbe la grande chance per giocare dal 1′ in tandem col serbo. Per quanto riguarda la difesa, uno tra Caceres e Milenkovic sarà sacrificato sull’esterno, mentre in mezzo con Pulgar e Castrovilli si può rivedere Marco Benassi: l’escluso sarebbe Badelj.