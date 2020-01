Verso Bologna, avanza Benassi dal 1′. E Iachini può tornare a tre in difesa

Federico Chiesa c’è (LEGGI QUI), è questa la buona notizia che arriva dal Centro Sportivo in vista del match di Bologna. Ha continuato a lavorare col gruppo e non si aspetta altro che rivederlo in campo al 100%, senza condizionamenti fisici e riaccendendo l’entusiasmo della gente. Come scrive La Nazione, potrebbe partire dal 1′ ma intanto Iachini riflette sul modulo da schierare contro i rossoblu. Il nuovo tecnico potrebbe partire con una difesa a tre, ma non è escluso anche uno schieramento a quattro, con Caceres che verrebbe dirottato sulla fascia sinistra. L’altro dubbio è in mezzo al campo: Benassi potrebbe ritrovare una maglia da titolare e a farne le spese potrebbe essere Badelj con Pulgar in regia e Castrovilli altra mezz’ala. Davanti confermato Vlahovic.