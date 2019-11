Siamo già arrivati al momento della verità? Hellas-Fiorentina è la gara spartiacque della stagione? Se lo chiede Repubblica nel suo approfondimento quotidiano. Mancano senza dubbio molte gare, ma non fare risultato al Bentegodi potrebbe far tornare a galla quel sapore dal retrogusto amaro di quel termine che a Firenze da troppo tempo si vive: campionato di transizione. Una stagione senza grandi obiettivi, incolore, che per molti potrebbe presto prendere questa via visto che fatica a decollare in maniera definitiva il progetto Montella bis. L’Aeroplanino stesso sa di essere sotto esame costantemente, ora anche di più dopo la sconfitta a Cagliari. Tutta la squadra, a partire proprio da lui, deve dimostrare che si è trattata solo di una brutta giornata: con un Chiesa rinfrancato dall’Azzurro e un Ribery finalmente pulito dalla squalifica ma con un centrocampo tutto da inventare a causa delle squalifiche. Da Zurkowski a Cristoforo, per una panchina che sicuramente non è corta ma di certo non è larga.

