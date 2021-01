Verona e Torino spaventate: Fiorentina decisa a tenere Kouamé, il prezzo è proibitivo

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi scrive che il Verona era pronto a fare un sacrificio per Christian Kouamé, ma la Fiorentina ha deciso di non cedere l’attaccante ivoriano, dunque gli scaligeri faranno altre scelte nel reparto offensivo. Invece, La Nazione riporta che il prezzo dell’attaccante sarebbe solo lievitato, tanto da far comunque desistere l’altra pretendente, il Torino: 20 milioni di euro per assicurarsi il numero 11. I tredici milioni più Izzo offerti dai granata non bastano più.

