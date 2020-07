Verona, Amrabat è quasi un ex: presto metterà il suo temperamento al servizio di Firenze

L’ultimo messaggio al miele di Ivan Juric, tecnico fortemente accostato alla panchina viola, è il seguente: «La più grande sorpresa della mia vita». Il riferimento è a Sofyan Amrabat, ed entrambi (lui e Juric) sono protagonisti della squadra rivelazione del campionato: il Verona. Eppure, nel loro destino, ci sarebbe proprio la Fiorentina. Il condizionale è d’obbligo per Juric, che ancora non ha rinnovato coi gialloblu e che attende novità proprio dalla dirigenza viola. Su Amrabat, invece, non ci sono dubbi: Commisso è rimasto colpito dalle sue qualità nella gara d’andata, quando la Fiorentina perse malamente al Bentegodi. Tanto che contattò immediatamente gli uomini mercato per provare a portarlo a Firenze. Non era facile, eppure a gennaio l’ufficialità ha spazzato via le ultime perplessità: affare da 20 milioni, per dare al centrocampo viola qualche certezza in più. Nel centrocampo viola, si legge su Repubblica Firenze oggi in edicola, soltanto Castrovilli è certo di un posto per la prossima stagione. Insieme a lui ci sarà sicuramente Amrabat: fisico, temperamento e tanta concretezza. Proprio quello che manca alla Fiorentina.