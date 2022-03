Verona a testa alta. Il pari serve poco o nulla alla Fiorentina

Momento difficile per la Fiorentina: domenica prossima il Bologna

"Piatek dice che la Fiorentina ha perso due punti. Ma è vero che lui e i suoi compagni contro un bel Verona hanno rischiato pure di non prenderne neanche uno. E dunque alla fine il pareggio è il risultato più giusto anche se serve più ai veneti per stabilire il loro nuovo primato di punti (41) nelle prime 28 gare stagionali di Serie A dal 1994/’95 e allungare la striscia positiva (4 risultati). Mentre serve poco o nulla ai viola che dopo la sconfitta con il Sassuolo volevano tornare a vincere in ottica Europa.

In una Firenze sferzata da un vento gelido, davanti a una curva Fiesole che ha omaggiato Astori, la squadra di Tudor s'è presentata tirata a lucido, capace da subito con una manovra rapida e ordinata di mettere in difficoltà gli avversari, specie a sinistra dove Lazovic e Caprari erano dilaganti. Al di là delle rassicurazioni di Italiano alla vigilia e delle assenze di Bonaventura e Odriozola, la Fiorentina sembrava ancora un po' stordita dalla mazzata subita con la Juve nella semifinale di Coppa Italia. Eppure è riuscita a passare per prima: per Piatek sesto gol in 9 partite, media decisamente importante, anche se non basta per ora a risolvere i problemi realizzativi dei viola".