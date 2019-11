Vero Chiesa cercasi: c’è un dato preoccupante nella sua stagione finora

La domanda è di quelle forti, se la pone La Repubblica: dov’è finito il vero Chiesa? Il pubblico, nella gara col Parma, lo ha timidamente contestato per le sue scelte sbagliate. L’influenza è da tenere in considerazione, ma questo inizio di stagione stato da Chiesa? Commisso lo ha voluto trattenere a tutti i costi, mentre il rinnovo non è ancora arrivato; la sensazione è che manchi serenità, Chiesa non incide. Tanto da voler tirare il rigore di Milano, salvo poi farselo parare da Donnarumma e rifarsi con l’assist a Ribery. Non che l’anno scorso il suo score fosse migliore (2 reti, 1 assist, contro 2 e 4 di quest’anno). Eppure in questo campionato ha già avuto 19 occasioni da gol, concretizzandone appunto solo due. Montella vorrebbe più lucidità. E soprattutto vorrebbe il vero Chiesa.