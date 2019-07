Jordan Veretout è prossimo a firmare un nuovo contratto con l’A.S.Roma dopo settimane di travaglio e corteggiamenti vari tra i giallorossi, il Milan, il Napoli e il Lione. Roma e Fiorentina alla fine hanno trovato l’accordo per un milione di euro per il prestito, un riscatto obbligatorio a fine stagione a sedici milioni e due milioni legati ai bonus. Come riporta questa mattina Il Corriere dello Sport Stadio, il centrocampista francese andrà a percepire uno stipendio di 2,3 milioni annui mentre il suo agente Giuffredi riceverà una cifra pari a circa due milioni di euro per la commissione svolta e soprattutto per la promessa pattuita di portare il giocatore a Trigoria. Domani le visite mediche a Villa Stuart, in quanto Veretout non arriverà nella Capitale prima di questa sera. Come si legge sul quotidiano sportivo il giocatore ha vissuto la trattativa e le ultime settimane “con un senso di incertezza ed una certa inquietudine”.