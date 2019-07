Veretout, è la settimana decisiva: sul tavolo le offerte di Milan e Roma, la Fiorentina decide

Si apre oggi la settimana decisiva per il futuro di Jordan Veretout. Entro il week end si conoscerà la destinazione del francese. L’offerta del Milan è di 16 milioni di euro più 2 di bonus. La proposta potrà superare i 20 solo de la Fiorentina accetterà Biglia come contropartita, possibilità che al momento non scalda. La proposta della Roma è simile, al momento vincolata alla presenza di un’altra contropartita (Defrel) ma anche rimodulabile. Di certo non ci saranno ulteriori rilanci e non si andrà oltre i prossimi giorni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.