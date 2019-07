Veretout chiama Pezzella: “Vieni a Roma”. Ma la cessione non sembra ipotesi vicina

Dopo Mancini, si legge su Stadio in edicola oggi, alla Roma serve un altro difensore. Senza Alderweireld, verrebbe fatto un tentativo per Pezzella nonostante Pradè proprio ieri abbia blindato con dichiarazioni pubbliche il suo capitano. Pezzella è amato dai tifosi e dai compagni, ma Veretout l’ha già chiamato per chiedergli di raggiungerlo nella Capitale. Se dovesse essere l’argentino a chiedere la cessione, la Fiorentina potrebbe scendere a compromessi. Tuttavia, come riportato in mattinata, il Corriere Fiorentino di oggi raccontava come l’intenzione di Pezzella sia al momento quella di restare a Firenze.