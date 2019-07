Venuti torna al Lecce: i dettagli dell’operazione

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Lecce ha raggiunto l’accordo con la Fiorentina per il ritorno in giallorosso di Lorenzo Venuti. Il club salentino acquisterà a titolo definitivo il difensore, che firmerà un contratto fino al giugno 2022. Bisognerà attendere una settimana per il suo rientro dalla tournée americana con i viola. Nell’intesa è previsto un 50% della futura rivendita a favore della Fiorentina.