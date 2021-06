Venerdì comincia l’era Gattuso: ecco le priorità del tecnico

Gattuso venerdì sarà a Firenze ed inizierà, formalmente, la sua avventura in viola

Gennaro Gattuso sarà ufficialmente l'allenatore della Fiorentina solo dal primo luglio, ma venerdì inizierà formalmente la sua avventura in viola. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico sarà in città con tutto il suo staff. Tante le tappe obbligate, a partire dai lavori del nuovo centro sportivo, il viola Park, fino ad una visita all'attuale sede degli allenamenti viola. In programma un incontro con Pradè e Barone per iniziare a parlare di mercato e della squadra del futuro. Primo su tutti il capitolo rinnovi, da Vlahovic a Ribery, per i quali rimane comunque l'ottimismo, e poi i colpi in entrata e le cessioni obbligate per sfoltire la rosa.