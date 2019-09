Vedova Scirea: “Fiorentina società sempre corretta, ringrazio Commisso”

Raggiunta da Il Corriere dello Sport, Mariella Scirea vedova dello sfortunato Gaetano, ha ringraziato la Fiorentina e Commisso per aver detto di non voler più sentire cori contro la tragedia dell’Heysel. La signora anche raccontato che una volta che i viola giocarono in Polonia, i Della Valle mandarono una delegazione sul luogo della scomparsa di suo marito. Lo scorso anno in zona stadio ci furono delle scritte contro di lui, Mariella Scirea ha dichiarato che quel giorno era a Firenze e che sa che chi fa queste cose non può essere tifoso di calcio.