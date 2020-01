Vedi (il) Napoli e poi… trovi una Fiorentina rinata. Gli indizi si sono trasformati in prove

Napoli-Fiorentina, il commento del Corriere Fiorentino: “Vedi (il) Napoli, e poi? E poi trovi una squadra rinata. Unita, coraggiosa. Divertente, anche. Spettacolare. In una parola: perfetta. Quella vista con l’Atalanta insomma, non era un’illusione. Era tutto vero. Era il primo indizio che, al San Paolo, si è trasformato in prova. Il lavoro di Iachini sta dando frutti oggettivamente inimmaginabili. Prendete la classifica: dall’orlo della zona retrocessione all’aggancio al Napoli. Mica male, no?”.