Valanga viola, con il Genoa una partita di record e prime volte

Fiorentina-Genoa è stata una gara da segnare negli annali viola

Oltre ai sei gol rifilati al Genoa, il roboante successo di lunedì sera della Fiorentina è destinato a restare nella storia anche per alcuni primati statistici stabiliti. Mai i viola avevano infatti vinto 6-0 in casa in Serie A in oltre novant'anni di storia e la squadra per la prima volta ha segnato sei reti sotto la gestione Commisso.