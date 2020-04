Uva: “La volontà è riprendere a giocare. Prima i campionati, poi le coppe? Non è nostra opzione”

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Michele Uva. Il vicepresidente dell’Uefa dice che l’ipotesi di giocare prima i campionati e poi le coppe non è la loro prima opzione. Non necessariamente tutti i campionati dovrebbero riprendere nello stesso periodo. “La volontà di federazioni e leghe è riprendere a giocare. Stiamo ragionando su questa volontà comune e non sulle eventuali eccezioni (…). Il 30 giugno è la data che segna la fine della stagione sportiva, della chiusura dei bilanci e dei vincoli contrattuali. Per prolungare il termine di chiusura dei bilanci servirà un decreto leggere superare il vincolo civilistico. Per i contratti dei giocatori, invece, serve una disposizione della Fifa, ma c’è disponibilità a farla“.

Michele Uva dice, che se le finali di coppa si giocassero ad agosto, saranno rivisti i calendari. “Ci sarà uno slot per le nazionali a settembre, ottobre e novembre e l’eventuale partenza dei girino delle coppe a ottobre“.

Capitol Fair Play Finanziario che ha portato il sistema da una perdita di 1,7 miliardi a un utile di 141 milioni in 8 anni. “Non poteva essere cancellato, ma bisogna tener conto delle problematiche create dal Coronavirus e quindi adeguare transitoriamente le norme, non richiedendo il budget 2020-21 fra i documenti necessari. Il pareggio di bilancio e il pagamento dei debiti scaduti restano in vigore“.