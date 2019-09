Uscite in standby: nessuno si è messo in mostra

Non solo Pedro (LEGGI QUI), la Fiorentina sta lavorando anche sul fronte delle uscite, per aprire le porte a qui giocatori finiti ai margini del gruppo: alla fine potrebbe restare Dabo, con l’obiettivo di trovare un accordo per la cessione di Cristoforo, il cui minutaggio nel precampionato è stato ridotto all’osso dopo l’arrivo di Pulgar e Badelj. Ceccherini, il difensore che invece ha faticato a mettersi in evidenza ha sempre su di sé gli occhi del Brescia, ma serve ancora l’offerta giusta. Lo scrive Il Corriere dello Sport – Stadio.