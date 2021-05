Uno sguardo al futuro. Da Vlahovic a Castro, i calciatori da cui ripartire

I nomi su cui fare affidamento per la stagione prossima

Ultimi 90 minuti prima di archiviare questa, sfortunata, stagione a Firenze. Dopo il match col Crotone , infatti, sarà tempo di bilanci e programmazione. Servirà capire chi dei giocatori della Fiorentina andrà confermato e chi no. È questa l'analisi che troviamo all'interno di Repubblica Firenze in edicola oggi. "Sarà un’estate intensa, su tutti i fronti. La scelta dell’allenatore, le strategie sul mercato, rinnovi e prolungamenti da raggiungere, gli Europei come vetrina per eventualmente cogliere alcune occasioni, alcuni nodi da sciogliere", si legge sul quotidiano.

Uno dei calciatori in dubbio per la prossima stagione è Dragowski per il quale le pretendenti non mancano ma che è stato uno dei migliori nella Fiorentina di quest'anno. Martinez Quarta, visto anche il possibile addio di Amrabat e Milenkovic, potrà essere importante. Da confermare anche Castrovilli ed Amrabat, tasselli di grande importanza nella rosa. Con loro, anche Bonaventura meriterebbe un'altra chance. Franck Ribery, l'uomo spogliatoio, dovrà discutere il suo eventuale prolungamento. E poi c'è il gioiello più brillante: Dusan Vlahovic. Impossibile non ripartire da uno come lui e la società Viola dovrà fare di tutto per trattenerlo. Ieri, nel frattempo, è arrivato in città Darko Ristic, procuratore di Dusan, che dovrebbe presto incontrare i dirigenti Viola per discutere della situazione relativa al classe 2000.