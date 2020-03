Uno sguardo al futuro: Commisso blinda tutti, la squadra è già pronta per dieci undicesimi

Una ripresa di campionato tranquilla per gettarsi a capo fitto sulla prossima stagione. Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, l’obbiettivo principale per la dirigenza viola sarà quello di trattenere i propri giovani talenti, in quanto dopo il grande mercato di Gennaio, la squadra ad agosto risulterà praticamente fatta per dieci undicesimi. Se in difesa aleggia ancora qualche rebus, legato soprattutto alla fascia sinistra e alla probabile partenza di capitan Pezzella, il centrocampo pare già tutto fatto, con Pulgar che avrà un’ulteriore chance di dimostrare le proprie qualità giocandosi un posto con il giovane Agudelo, “descritto come possibile erede di Pizarro”. Per l’attaccco è invece tutto legato al futuro di Federico Chiesa, che in caso di permanenza vedrebbe la Fiorentina poter esporre un attacco “potenzialmente devastante”, composto da giovani talentuosi e ambiziosi (Vlahovic, Cutrone, Kouame) e un “jolly dorato” come Franck Ribery.