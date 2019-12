Un’accozzaglia di giocatori dall’occhio vitreo, la Fiorentina ha smarrito le (poche) certezze

La Nazione non usa parole tenere per la Fiorentina vista a Torino: prigioniera di qualche incantesimo o più probabilmente con poca stima in se stessa fino a non credere più a nulla, perfino alla possibilità di mettere inseme tre passaggi, i viola non frenano la caduta e mettono in mostra tutti i limiti di una rifondazione estiva ridisegnata con lacune evidenti. Nessuno scatto d’orgoglio davanti agli occhi di Commisso, l’allarme diventa rosso non tanto per la classifica che peggiora ogni domenica ma per lacune, modestia e troppi segnali negativi. La Fiorentina va in campo senza spessore, piccina e sovrastata fisicamente e le espressioni dei giocatori tradiscono fisicamente una disposizione d’animo inclinata verso la sfiducia: una delusione totale di cui Rocco Commisso non può farsi interamente carico. Perché tra Cagliari, Verona, Lecce e Torino non si è visto gioco, atteggiamento, tenacia. E le facce dei giocatori sconsolati dicono tutto. Il problema è serio, ci vorrebbe qualcosa di più fast…