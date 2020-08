Una vittoria per chiudere in bellezza. E poi il futuro: confronto tra Iachini e la dirigenza

Così stamani il Corriere Fiorentino: “Beppe Iachini insegue una vittoria per chiudere in bellezza. Tre punti darebbero la certezza di concludere al decimo posto. Subito dopo la sfida, i giocatori saranno liberi per un paio di settimane. Soprattutto proprietà, dirigenza e allenatore faranno il punto sul mercato. Il nodo Chiesa, il rinnovo di Milenkovic o l’inevitabile addio, la ricerca di una punta già esperta e in grado di aumentare il peso dell’atttacco. L’allenatore darà le sue indicazioni e si confronterà con i dirigenti su come costruire la nuova Fiorentina”.

