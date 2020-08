Una vita da mediano: Commisso non vede l’ora di gustarsi Amrabat

“Una vita da mediani“: titola così il Corriere Fiorentino. Rocco Commisso, mediano quando giocava a calcio, ha voluto Sofyan Amrabat. Un inno all’impegno, la qualità del centrocampista del Verona che ha rapito il presidente. Lo scorso novembre era in tribuna a Verona quando ha visto in campii quella furia inarrestabile. Disputò una gara di enorme sostanza, tanto che Padre, con il consenso dell’Hellas, a fine partita parlò col giocatore per portargli i complimenti della proprietà e tentare un primo approccio. Missione compiuta. Tra poche settimane vestirà la maglia viola. Il marocchino non rallenta mai. Anzi, all’ultima di campionato è stato espulso e così salterà la prima gara della prossima stagione. Commisso non vede l’ora di gustarsi il centrocampista tutto cuore e grinta. Con lui Iachini – altro medianaccio – avrà più muscoli e più corsa.