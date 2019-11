Una sfida capovolta, Simeone meglio di Chiesa

Quella tra Cagliari e Fiorentina sarà una sfida capovolta, a partire dalla classifica, che vede gli uomini di Maran lottare per la zona Champions. Anche la Fiorentina sta bene perché come sottolinea La Gazzetta dello Sport nelle ultime quattro trasferte è imbattuta: sarà una sfida per misurare le vere ambizioni di due outsider. Scendendo nei singoli, Simeone va meglio di Chiesa: l’azzurro ha numeri migliori (15 occasioni create a 4, 18 cross a 4) nell’economia del gioco l’ex viola si sta rivelando fondamentale per il movimento che fa. Non tende a passare tanto il pallone, vizio condiviso con Chiesa, ma l’intesa con Joao Pedro va a meraviglia.